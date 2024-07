Image To Word Match

Ucz się angielskiego szybciej i łatwiej, grając w Dopasowywanie obrazu do słowa, dopasowując obrazy do słownictwa o odpowiednich znaczeniach. Dopasowanie obrazu do słowa pomoże graczom zwiększyć ich zdolność uczenia się i zapamiętywania słownictwa, gdy otrzymają obrazy i słownictwo. Na każdym poziomie gracz będzie musiał dopasować obrazy do odpowiedniego słownictwa, przeciągając je do pozycji słownictwa po prawej stronie. Po prawidłowym sparowaniu zarówno obraz, jak i słowo zostaną usunięte z ekranu. Jeśli popełnisz błąd, system wyda dźwięk sygnalizujący popełnienie błędu, a obraz powróci do pierwotnej pozycji. Zastanów się dobrze, zapamiętaj i połącz, aby uzyskać poprawną odpowiedź. Graj w nią codziennie, aby udoskonalić swoje podstawowe słownictwo.

