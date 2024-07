High Score Day to wciągająca gra logiczna, w której gracze będą musieli wykazać się sprytem i zrozumieniem, aby odgadnąć nazwę odpowiedniej gry wideo. W Dniu Najlepszych Wyników gracze otrzymają określony obrazek, który jest powiązany z nazwą gry. Wpisz nazwę utworu i wyślij go. Czasami wystarczy wpisać kilka pierwszych liter nazwy gry, a wyświetli się lista gier z odpowiadającą im pierwszą literą nazwy. Jeśli jednak nie wyświetli oczekiwanych wyników, kontynuuj wprowadzanie kolejnych znaków, aż pojawią się żądane wyniki. Zdjęcia wykonane w ramach Dnia Najlepszych Wyników mogą być zrzutami ekranu przedstawiającymi krótki moment rozgrywki lub konkretną postać lub scenerię gry. Dlatego wymaga to bycia entuzjastą gier wideo oraz posiadania dużej wiedzy i zrozumienia na ten temat. Jest to również gra wymagająca umiejętności obserwacji. Obserwuj każdy najmniejszy szczegół, duże szczegóły, ogólne sceny, a znajdziesz odpowiedź.

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji High Score Day. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.