W grze Guess Word gracze będą mieli 6 szans na znalezienie 4-literowego słowa. Zwróć uwagę na kolor litery po każdej prognozie. Guess Word to wciągająca gra logiczna, w której gracze będą musieli użyć całego swojego słownictwa, aby znaleźć tajemnicze 4-literowe słowo. To podstawowe angielskie słowo, ale za pierwszym razem nie będziesz miał o nim pojęcia. Za pierwszym razem możesz losowo odgadnąć tylko jedno znaczące słowo. Ale wtedy będziesz wiedział, czy jest to dokładne, czy nie i jak dokładne jest w tej grze, po kolorze każdej krzyżówki. Litery, które zmieniają kolor na zielony, są właściwymi literami. Żółte pola tekstowe to litery, które pojawiają się w słowie, ale znajdują się w innym miejscu. Pozostałe litery to litery, które nie występują w słowie. Zastanów się dobrze, aby znaleźć poprawną odpowiedź w jak najmniejszej liczbie prób.

Strona internetowa: connectionsgame.io

