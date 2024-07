Gram Jam to zabawna gra polegająca na zgadywaniu słów, w której gracze tworzą słowa w rzędach i kolumnach, zamieniając litery. Opiera się na zasadach gier z gatunku Wordle. Gram Jam ma 2 tryby: klasyczny i codzienny. W trybie gry codziennej możesz grać tylko raz dziennie. Nawet jeśli ci się uda, nie będziesz mógł przejść do następnej łamigłówki. Ale możesz to zrobić, jeśli grasz w trybie klasycznym. Opiera się na zasadach gry Wordle. Po każdej prognozie litery zmienią kolor, aby wskazać, czy Twoja prognoza jest poprawna, czy nie. Jeśli prognoza się sprawdzi, linia zmieni kolor na zielony. Ale zastanów się dobrze, zanim zaczniesz przewidywać.

Strona internetowa: connectionsgame.io

