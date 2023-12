Game of Sultans to gra RPG opracowana przez Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. Jesteś odpowiedzialny za okres świetności Imperium Osmańskiego. Jeśli wejdziesz ubrany w luksusowy strój, zasiądziesz za kierownicą jako sułtan lub sułtana. Weź udział w ekscytujących i pełnych pasji spotkaniach, nadzoruj swoje Imperium z pomocą mądrych wezyrów i wychowuj swoje zwierzaki i spadkobierców w służbie Imperium! Dworska hodowla zwierząt jest już otwarta! Baw się ze swoimi oddanymi zwierzakami i wysyłaj je na łono natury! Jeśli będziesz ich dobrze traktował, najodważniejsi staną po twojej stronie i będą bronić imperium! Najatrakcyjniejsi ludzie na świecie przychodzą na spotkanie z Tobą, ale kto zdobędzie Twoje serce? Napisz swoją historię miłosną po wybraniu bratniej duszy! Co może być lepszego niż zachowanie dziedzictwa i wspieranie sukcesu swoich dzieci? Kiedy podrosną, wydaj je za spadkobierców swoich przyjaciół, aby stworzyć silne więzi! Graj w Game of Sultans online na komputerze lub telefonie komórkowym bez pobierania. Użyj przeglądarki internetowej, aby grać w gry na Androida. Zacznij grać w gry online za darmo na now.gg.

