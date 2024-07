W Flappy Birdle gracz musi zarówno wpisać litery w puste pole, jak i kontrolować lot ptaka tak, aby nie dotknął ziemi. Prawidłowo odgadnij tajemnicze słowo w 6 próbach. Jest to gra będąca połączeniem gatunku gier Wordle i popularnej gry Flappy Bird, wymagająca umiejętności myślenia w połączeniu ze zwinnością w działaniu. Flappy Birdle ma wyższy poziom trudności niż inne gry Wordle, ponieważ musisz mocno myśleć, aby odgadnąć słowo i zwracać uwagę na równowagę ptaka. Dlatego gracze nie będą mieli zbyt wiele czasu na wymyślenie słownictwa w porównaniu do innych gier Wordle. Aby przejść tę grę, należy nacisnąć literę, gdy zobaczysz, że ptak stopniowo opada na ziemię lub nie utrzymuje równowagi. Jednak maksymalna liczba prób w tej grze jest ograniczona do 6 razy, więc gdy ptak nadal utrzymuje równowagę, szybko pomyśl o słowie, które należy wpisać w pustym polu. Poza tym Flappy Birdle nadal oferuje tę samą rozgrywkę, co inne gry Wordle. Podczas wprowadzania pełnego 5-literowego słowa kolor każdego pola ze słowem zmieni się w zależności od jego poziomu dokładności. Zielone litery to litery obecne w słowie i znajdujące się na właściwym miejscu. Żółte litery to litery obecne w słowie, ale umieszczone w innym miejscu w słowie. Szare litery nie pojawiają się w słowie. Zmień swój wybór w kolejnych próbach i staraj się dokładnie przemyśleć, aby móc poprawnie odgadnąć przy jak najmniejszej liczbie prób.

Strona internetowa: connectionsgame.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Flappy Birdle. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.