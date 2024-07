W grze Draw And Pass gracze będą musieli narysować brakujące szczegóły, aby ukończyć puzzle obrazkowe. Pobudzaj swoją kreatywność ciekawymi obrazami. Draw And Pass zapewnia graczom łącznie ponad 50 różnych obrazów. Są to zdjęcia bardzo bliskie ludziom z życia codziennego, takie jak jedzenie, zwierzęta itp. Jednak nie są one kompletne, należy je uzupełnić dorysowując brakujące detale w ramce. obraz. Rozwiń swoją kreatywność i uzupełnij brakujące części, aby przejść poziomy. Możesz użyć przycisku podpowiedzi w prawym górnym rogu ekranu. Przetestuj swoją wyobraźnię.

