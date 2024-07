Znajdź 5-literowe tajemnicze słowo w Dirdle, maksymalnie 6 prób. W tej grze przetestuj swoją zdolność myślenia, inteligencję i słownictwo. Dirdle to wciągająca krzyżówka, która będzie wymagać od graczy dużej wiedzy, aby rozszyfrować tajemnicze słowo. Gracze muszą posiadać bogate słownictwo lub przynajmniej znać podstawowe słownictwo angielskie, aby móc grać w tę grę. Poza tym gracze będą musieli pomyśleć, aby znaleźć odpowiedź w oparciu o dostarczone sugestie. Są to po prostu zmiany koloru, ale ma to związek z dokładnym poziomem tajemniczego słowa. Zielone litery to prawidłowe litery. Żółta litera znajduje się w niewłaściwej pozycji, a pozostałe litery nie pojawiają się. Zmieńmy to z powrotem. Życzę powodzenia i szybkiego ich rozszyfrowania.

Strona internetowa: connectionsgame.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Dirdle. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.