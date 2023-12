Menedżer przedmiotów Destiny (DIM) pozwala graczom Destiny łatwo przenosić przedmioty między Strażnikami a Kryptą. Celem DIM jest umożliwienie graczom szybkiego wyposażenia swoich opiekunów. Nasza funkcja Loadouts osiąga ten cel poprzez wyeliminowanie ręcznych czynności niezbędnych podczas przesyłania przedmiotów. Zestawy wyposażenia dają graczom możliwość zdefiniowania zestawów przedmiotów, które chcą mieć na swoich Strażnikach. Kiedy wybrany zostanie zestaw, DIM przeniesie wszystkie przedmioty, do których odnosi się zestaw, do Strażnika. Jeśli przedmiot został wyposażony przez innego strażnika, funkcja Zestawów zastąpi ten przedmiot podobnym przedmiotem, jeśli to możliwe, aby umożliwić przeniesienie przedmiotu, do którego odnosi się Zestaw. Za pomocą jednego kliknięcia przycisku możesz mieć opiekuna gotowego do PVP, PVE lub Raid. DIM opiera się na tych samych usługach, których używa aplikacja Destiny Companion do przenoszenia i wyposażania przedmiotów. DIM nie będzie w stanie zdemontować żadnego z Twoich przedmiotów.

Strona internetowa: destinyitemmanager.com

