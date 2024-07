Sprawdź swoją zdolność szybkiego wykonywania obliczeń, podając poprawną odpowiedź na obliczenia w Correct Math w ciągu 3 sekund. Kliknij jedną z 3 dostępnych opcji. Correct Math to wciągająca gra logiczna, w której gracze będą musieli wykazać się swoim myśleniem i inteligencją, aby znaleźć prawidłowe odpowiedzi do podanych obliczeń. Gracz będzie miał 3 sekundy na wybranie 1 z 3 odpowiedzi, które będą prawidłowym wynikiem dla danego obliczenia. Jeśli odpowiesz poprawnie w wyznaczonym czasie, gra automatycznie przejdzie do następnego obliczenia. Jeśli jednak odpowiesz błędnie lub nie udzielisz odpowiedzi w ciągu 3 sekund, system automatycznie poda poprawną odpowiedź wyświetloną na zielono i migającym statusie, a następnie gra się zakończy.

Strona internetowa: connectionsgame.io

