Connections Game to intrygująca gra logiczna, w której układasz 16 słów w czteroosobowe grupy. Aby ukończyć łamigłówkę, gracze muszą znaleźć powiązanie między określonymi słowami. Uważaj jednak; istnieją słowa o wielu znaczeniach, które mogą wprawić Cię w zamieszanie! Po wybraniu czterech słów gracze mogą sprawdzić, czy wszystkie pasują do grupy, którą powszechnie nazywa się „kategorią”. Kategorie mogą występować w różnych formach, od grupy powolnych zwierząt po palindromy (słowa, które można pisać w ten sam sposób od przodu i od tyłu, np. „kajak” i „radar”). Aby ukończyć grę Połączenia, będziesz musiał wysilić wszystkie siły swojego mózgu! Każdego dnia w Internecie udostępniana jest zupełnie nowa łamigłówka, dzięki czemu Connections Game to świetny sposób na rozpoczęcie poranka (lub zakończenie dnia, jeśli jesteś rannym ptaszkiem i obudzisz się, zanim gra zostanie zaktualizowana). Jeśli to za mało, możesz grać w nieograniczoną liczbę gier i doskonalić swoje umiejętności wraz z łamigłówką dnia!

Strona internetowa: connectionsgame.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Connections Game. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.