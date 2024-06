Chrono to gra Wordle, która wymaga od gracza wiedzy na temat wydarzeń historycznych. Trzeba dokładnie wiedzieć, kiedy te wydarzenia miały miejsce, żeby ułożyć je w logiczny i chronologiczny porządek. Jeśli nie znasz dokładnego czasu, w którym to nastąpi, będzie ci trudniej, ale nadal możesz grać i zmieniać kolejność we właściwej kolejności, bazując na swoim myśleniu, aby zmienić ich kolejność.

Strona internetowa: connectionsgame.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Chrono. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.