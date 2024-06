Graj w swoją ulubioną grę CATAN zawsze i wszędzie: oryginalną grę planszową, grę karcianą, dodatki i „CATAN – Rise of the Inkas” – wszystko w jednej aplikacji! Po długiej podróży pełnej ubóstwa twoje statki w końcu dotarły do ​​​​wybrzeży niezbadanej wyspy. Jednak na Catan wylądowali także inni odkrywcy: rozpoczął się wyścig o zasiedlenie wyspy! Buduj drogi i miasta, handluj umiejętnie i zostań Lordem lub Panią Catan! Wybierz się w podróż do uniwersum Catan i weź udział w ekscytujących pojedynkach z graczami z całego świata. Klasyczna gra planszowa i gra karciana Catan przenoszą na Twój ekran wrażenie prawdziwego stołu! Graj na swoim koncie Catan Universe na wybranym urządzeniu: możesz używać swojego loginu na wielu platformach stacjonarnych i mobilnych! Zostań częścią ogromnej, światowej społeczności Catan i rywalizuj z graczami z całego świata i na wszystkich obsługiwanych platformach. Gra planszowa: Zagraj w podstawową grę planszową w trybie wieloosobowym! Dołącz do dwóch znajomych dla maksymalnie trzech graczy i staw czoła wszystkim wyzwaniom w „Przybyciu na Catan”. Spraw, aby wszystko było jeszcze bardziej ekscytujące, odblokowując pełną wersję gry podstawowej; rozszerzenia „Cities & Knights” i „Seafarers”, każdy dla maksymalnie sześciu graczy. Specjalny pakiet scenariuszy zawierający scenariusze „Zaczarowana kraina” i „Wielki kanał” jeszcze bardziej urozmaici Twoje gry. Edycja gry „Rise of the Inkas” to dla Ciebie kolejne ekscytujące wyzwanie, ponieważ Twoje osady w czasach swojej świetności są skazane na zagładę. Dżungla pochłania oznaki ludzkiej cywilizacji, a twoi przeciwnicy wykorzystują szansę na zbudowanie swojej osady w miejscu, którego pragną. Gra karciana: Zagraj bezpłatnie w grę wprowadzającą do popularnej gry karcianej dla 2 graczy „Catan – The Duel” online lub opanuj bezpłatną grę „Arrival on Catan”, aby na stałe odblokować tryb pojedynczego gracza przeciwko sztucznej inteligencji. Zdobądź kompletną grę karcianą w ramach zakupu w grze, aby grać w trzy różne zestawy tematyczne przeciwko znajomym, innym fanom, znajomym lub różnym przeciwnikom AI i zanurz się w tętniącym życiem życiu na Catanie. Cechy: - Handluj - buduj - osadzaj - Zostań Władcą Catanu! - Graj na wszystkich swoich urządzeniach za pomocą jednego konta. - Wierny oryginalnej wersji gry planszowej „Catan” oraz gry karcianej „Catan – The Duel” (znanej również jako „Rivals for Catan”) - Zaprojektuj własnego awatara. - Rozmawiaj z innymi graczami i twórz gildie. - Weź udział w sezonach i wygraj niesamowite nagrody. - Graj, aby zdobyć liczne osiągnięcia i odblokować nagrody. - Zdobądź dodatkowe rozszerzenia i tryby gry w ramach zakupów w grze. - Rozpocznij bardzo łatwo dzięki obszernemu samouczkowi. Zawartość darmowa: - Podstawowe darmowe mecze przeciwko dwóm innym graczom - Gra wprowadzająca, darmowe mecze Catan – The Duel przeciwko ludzkiemu graczowi - „Przybycie na Catan”: Opanuj wyzwania we wszystkich obszarach gry, aby zdobyć więcej czerwonych słońc Catanu. - Możesz używać słońc Catan do gry przeciwko komputerowi. Twoje żółte słońca ładują się same.

Strona internetowa: catanuniverse.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Catan Universe. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.