Zmanda to sprawdzone, niezawodne i wydajne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych dla przedsiębiorstw. Dzięki Zmanda nie płacisz za koncert za utworzenie kopii zapasowej danych. Zamiast tego otrzymujesz kompletne rozwiązanie ze wsparciem 24*7 przy kosztach o 50% niższych niż produkty konkurencji. Od 1991 r. Zmanda cieszy się zaufaniem przedsiębiorstw, rządów i instytucji edukacyjnych na całym świecie. Zmanda jest oprogramowaniem typu open source opartym na standardowych interfejsach API OpenAPI V3. Jest dostępny we wszystkich głównych dystrybucjach Enterprise Linux, w tym Red Hat, Ubuntu, Debian, Rocky Linux i Fedora. Zmanda umożliwia tworzenie kopii zapasowych w chmurze, NAS i na dysku. Zmanda obsługuje zaawansowane funkcje, takie jak ochrona przed oprogramowaniem ransomware z luką powietrzną, deduplikacja po stronie klienta, ciągłe przyrostowe kopie zapasowe i zerowe zaufanie. Można go wdrożyć jako kontener, maszynę wirtualną lub instancję hostowaną przez Zmanda.

Strona internetowa: zmanda.com

