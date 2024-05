Zego to firma zajmująca się automatyzacją zarządzania nieruchomościami, która upraszcza uciążliwe, ale krytyczne przepływy pracy dla menedżerów i stowarzyszeń. Nasza nowoczesna platforma przyspiesza wzrost NOI i ogranicza ryzyko, pomagając klientom skalować zasoby, budować zaufanie i podejmować decyzje w oparciu o dane. Od płatności i zarządzania mediami po zaangażowanie mieszkańców, zautomatyzowane przepływy pracy Zego płynnie integrują się z wiodącymi systemami zarządzania nieruchomościami, zapewniając użytkownikom dokładne informacje w czasie rzeczywistym na wyciągnięcie ręki. Od momentu powstania w 2003 roku Zego (firma Global Payments) ewoluowała od wiodącego dostawcy usług płatniczych do kompleksowej platformy automatyzacji zarządzania nieruchomościami. Zatrudniając ponad 350 pracowników, Zego obsługuje 7000 firm z branży nieruchomości mieszkaniowych i ponad 15 milionów lokali w całym kraju. Dowiedz się więcej o tym, co sprawia, że ​​Zego jest jedną z najlepszych platform automatyzacji przepływu pracy do zarządzania nieruchomościami na gozego.com.

