Yesil Health to asystent zdrowia AI zaprojektowany w celu dostarczania spersonalizowanych, opartych na dowodach rozwiązań w przypadku zapytań zdrowotnych użytkowników. Obejmuje spektrum potrzeb, w tym konsultacje zdrowotne, porady żywieniowe, interpretację wyników badań laboratoryjnych, ćwiczenia i coaching mentalny. Zaprojektowane, aby uczyć się i dostosowywać do indywidualnego profilu zdrowia danej osoby, Yesil Health oferuje rozwiązania oparte na najnowszych badaniach medycznych i wytycznych. Funkcje takie jak „Analizowany plik PDF dotyczący zdrowia” umożliwiają użytkownikom przesyłanie dokumentów medycznych, które są następnie analizowane przez sztuczną inteligencję w celu zapewnienia jasnych i zrozumiałych wyjaśnień prostym językiem. Wykazał się także zaawansowanym zrozumieniem danych dotyczących zdrowia, zapewniając użytkownikowi dostarczanie wiarygodnych informacji. Obszary zastosowania obejmują typowe objawy i porady dietetyczne, a także zdrowie kobiet i choroby przewlekłe. Chociaż jest to zaawansowane narzędzie w zakresie sztucznej inteligencji w dziedzinie zdrowia, należy zauważyć, że Yesil Health zaleca, aby podmiot świadczący opiekę zdrowotną zinterpretował wyniki sztucznej inteligencji i wykorzystał ją indywidualnie jako narzędzie uzupełniające. Yesil Health to produkt firmy Yesil Science, firmy technologicznej specjalizującej się w rozwiązaniach w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia.

Strona internetowa: yesilhealth.com

