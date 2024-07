WriteRightAI to trener pisania oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany w celu doskonalenia umiejętności gramatyki języka angielskiego i tworzenia zdań na różnych poziomach biegłości. Narzędzie udostępnia moduł sprawdzania gramatyki oparty na sztucznej inteligencji, który dostarcza informacji zwrotnych na temat tekstu użytkownika, mających na celu poprawę jego efektywności. Funkcje WriteRightAI obejmują pytania praktyczne, które użytkownik może wykorzystać, aby poprawić swoje zrozumienie i zastosowanie gramatyki angielskiej. System wykorzystuje także sztuczną inteligencję do generowania rekomendacji, jak ulepszyć i profesjonalizować pisanie użytkownika, czyniąc je bardziej wyjątkowym. Kolejną istotną funkcją jest sprawdzanie gramatyki dowolnego tekstu (Pro), przeznaczone dla osób chcących ocenić swoje e-maile, zadania lub CV. Użytkownicy mogą po prostu skopiować i wkleić swoje teksty do modułu sprawdzania, aby szybko i skutecznie sprawdzić gramatykę. Usługa jest dostępna w różnych planach, obejmujących zarówno subskrypcje bezpłatne, jak i premium, aby zaspokoić szeroki zakres wymagań użytkowników.

Strona internetowa: writerightai.com

