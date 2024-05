Workcube Catalyst to największe, najnowsze i najlepsze miejsce docelowe oprogramowania dla przedsiębiorstw w dzisiejszym świecie. Workcube Catalyst zawiera modele biznesowe i kreatywne podejścia zaprojektowane specjalnie, aby pomóc Ci lepiej zarządzać i organizować firmę. Workcube Catalyst zapewnia najbardziej wszechstronne funkcje oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w środowisku chmury. Workcube Catalyst został opracowany z holistycznego punktu widzenia. Możesz znaleźć wszystkie funkcje ERP, CRM, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, zarządzania aktywami fizycznymi, zarządzania treścią, funkcje zarządzania B2B, B2C oraz narzędzia do współpracy i komunikacji w zintegrowany i wszystko w jeden sposób. Zaczynasz od tego, czego potrzebujesz dzisiaj i kontynuujesz dodawanie nowych funkcji i modułów zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami Twojej firmy. Workcube Catalyst jest w 100% oparty na Internecie i działa w oparciu o architekturę chmurową. Z Workcube Catalyst można korzystać w ramach miesięcznych opłat subskrypcyjnych opartych na użytkownikach lub w ramach licencji lokalnej na serwer dla nieograniczonej liczby użytkowników. Pracownicy, partnerzy biznesowi i klienci uzyskują bezpieczny dostęp do systemu za pomocą komputera, tabletu lub smartfona, bez konieczności instalowania jakichkolwiek programów. Wykonują swoją pracę, komunikują się i współpracują ze sobą. W przeciwieństwie do tradycyjnych wdrożeń ERP, które trwają miesiącami, a nawet latami, wystarczy krótkie szkolenie, aby Workcube Catalyst zadziałał w Twojej firmie. Workcube Catalyst umożliwia korzystanie z oprogramowania bez uzależnienia od osób trzecich, dzięki zestawom narzędzi zawartym w Workcube Catalyst. Dzięki usługom internetowym i narzędziom integracyjnym Workcube Catalyst bezpiecznie wymienia dane z innymi aplikacjami. Istnieją firmy logistyczne, banki i aplikacje e-administracji, które można bezpośrednio zintegrować. Otwarta struktura pozwala Workcube Catalyst na integrację wielu popularnych aplikacji, takich jak MS Exchange, Google, Office Live, Facebook, Twitter, Alibaba, Amazon i eBay.

Strona internetowa: workcube.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Workcube. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.