Wordscope to kompleksowe narzędzie AI zaprojektowane w celu usprawnienia procesu tłumaczenia dokumentów. Oferuje szeroki zakres funkcji zapewniających jakość i spójność tłumaczeń. Narzędzie wykorzystuje neuronowe tłumaczenie maszynowe w celu zwiększenia produktywności. Wordscope umożliwia przechowywanie i ponowne wykorzystywanie tłumaczeń z prywatnymi pamięciami tłumaczeń, zapobiegając redundancji. Kompleksowa baza terminologiczna pomaga w utrzymaniu spójności różnych typów treści i mediów. Narzędzie korzysta również z publicznych pamięci tłumaczeń, które umożliwiają korzystanie z tłumaczeń z oficjalnych wielojęzycznych stron internetowych. Inne funkcje obejmują narzędzie do sprawdzania porównawczego zapewniające wierność oryginalnemu tekstowi, narzędzia kontroli jakości do wykrywania błędów oraz listy synonimów poprawiające styl. Umożliwia współdzielenie projektów przez wielu tłumaczy, zapewniając wszechstronność w przypadku prac na dużą skalę. Narzędzie obsługuje szeroki wybór języków. Oprócz możliwości technicznych Wordscope zaprojektowano z myślą o zdalnym dostępie, umożliwiając tłumaczenia z dowolnego miejsca na komputerze MAC lub PC. Ogólnie rzecz biorąc, Wordscope to kompleksowe rozwiązanie dla profesjonalnych tłumaczy, którego celem jest zwiększenie produktywności i przychodów.

Strona internetowa: pro.wordscope.com

