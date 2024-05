WizyChat is an AI-powered chatbot platform that allows businesses to create custom chatbots trained on their own data. Some of the key features and capabilities include: * Drag-and-drop visual builder to design chatbots without coding * Hybrid approach that combines business logic with AI flexibility * Ability to automatically cover customer journey touchpoints like marketing, sales, and support * Integration with over 30 popular tools and platforms like Intercom, Zendesk, Zapier, and more * Smart web crawler that can extract text data even from JavaScript-heavy websites * Support for over 95 languages and the ability to create powerful AI knowledge bases * Personalized onboarding help, friendly pricing, and no credit card required to get started

Strona internetowa: wizy.chat

