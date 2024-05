WhoIsHostingThis.com to narzędzie dla webmasterów, które pozwala dowiedzieć się, z jakiego hosta korzysta dana witryna. Większość narzędzi dla webmasterów boryka się z jednym prostym pytaniem: kto tak naprawdę hostuje witrynę internetową? Na przykład NetCraft.com może sprawiać wrażenie, że HostGator.com jest hostowany przez The Planet. Oczywiście, że tak nie jest – jest hostowany przez HostGator! -ale wynajmują przestrzeń w centrum danych The Planet. Znajomość prawdziwego usługodawcy hostingowego jest nieoceniona, jeśli musisz pilnie złożyć skargę na podstawie ustawy DMCA, przedstawić dokumenty zniesławiające lub zgłosić atak DDoS. WhoIsHostingThis.com korzysta z wielu źródeł danych, aby zapewnić dokładniejsze wyniki, a także zapewnia recenzje marek hostingowych, narzędzie do porównywania hostingu i usługę usuwania skutków ustawy DMCA. Narzędzie zostało opisane w New York Times, LifeHacker i Download Squad. Jest również używany przez rząd Wielkiej Brytanii i Stowarzyszenie Komendantów Policji w Wielkiej Brytanii do śledzenia hostów witryn internetowych.

Strona internetowa: whoishostingthis.com

