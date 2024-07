Vouchery.io to wielokanałowa platforma marketingowa, która pomaga markom automatyzować spersonalizowane promocje marketingowe, zwiększając w rezultacie promocyjny ROI. Nasza programowalna infrastruktura oparta na API umożliwia terminowe uruchamianie najbardziej odpowiedniej oferty na każdym etapie podróży klienta, kierowanie działaniami i kształtowanie zaangażowania klientów we wszystkich punktach kontaktu. Vouchery Promo Hub można łatwo zintegrować z dowolną platformą marketingową strony trzeciej, zapewniając dystrybucję kuponów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów lub aplikacji do przesyłania wiadomości, takich jak WhatsApp. Wszystko zaprojektowane tak, aby zapewniać mniejsze rabaty i angażować więcej.

Strona internetowa: vouchery.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Vouchery. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.