Parrot Studio firmy VocaliD umożliwia firmom projektowanie, budowanie i wdrażanie niestandardowych głosów generowanych przez sztuczną inteligencję na potrzeby aplikacji zamiany tekstu na mowę. W epoce, w której najważniejszy jest głos, marki muszą się wyróżniać i brzmieć jak one same, a nie jak konkurencja. Stwórz charakterystyczną, spójną z marką osobowość wokalną, która łączy się z klientami i konwertuje dzięki Twojemu przekazowi, budując lojalność i zaufanie w sposób, w jaki może to zrobić tylko głos.

Strona internetowa: vocalid.ai

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji VocaliD. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.