Vocali.se to jednoetapowa usługa, która pozwala użytkownikom oddzielić wokal i muzykę od dowolnego utworu lub pliku audio z niezrównaną jakością. Wykorzystuje silnik oparty na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji o nazwie Spleeter, aby szybko i dokładnie przetwarzać przesłane utwory. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga instalacji oprogramowania ani rejestracji konta. Korzystanie z Vocali.se jest proste. Użytkownicy po prostu wybierają obsługiwany plik audio na swoim urządzeniu i klikają przycisk „Oddziel muzykę i wokal”. Po krótkim czasie przetwarzania oddzielone pliki są automatycznie dostępne do pobrania. Funkcje narzędzia obejmują dużą szybkość przetwarzania wynoszącą mniej niż 2 minuty i ciągłe ulepszenia mające na celu zwiększenie wydajności. Obsługuje pliki audio o rozmiarze do 20 MB lub długości 10 minut. Jednym z głównych zastosowań Vocali.se jest tworzenie wersji karaoke piosenek. Oddzielając wokal i muzykę, użytkownicy mogą usunąć oryginalny wokal i śpiewać do swoich ulubionych utworów bez żadnych zakłóceń. Vocali.se udostępnia również sekcję z często zadawanymi pytaniami, w której można znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące obsługiwanych formatów audio, formatów wyjściowych, rozwiązywania problemów z błędami, ponownej rejestracji plików -pobieranie i poprawianie jakości dźwięku. Usługa jest wspierana z darowizn, dzięki którym jest dostępna i bezpłatna dla użytkowników. Vocali.se szanuje prywatność użytkowników i ma jasne Warunki świadczenia usług oraz Politykę prywatności. Ogólnie rzecz biorąc, Vocali.se zapewnia wygodne i wydajne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą oddzielić wokal i muzykę od piosenek do różnych celów, takich jak karaoke lub remiksowanie.

Strona internetowa: vocali.se

