Aplikacja mobilna VisitBasis pomaga handlowcom, audytorom sprzedaży detalicznej i zespołom marketingu terenowego w łatwym tworzeniu profesjonalnych raportów z realizacji transakcji detalicznych. VisitBasis na Androida jest bezpłatne dla zespołów liczących maksymalnie 10 użytkowników i umożliwia przeprowadzanie audytów sprzedaży detalicznej i ankiet dotyczących produktów, zbieranie danych rynkowych, tworzenie formularzy elektronicznych, zarządzanie zadaniami oraz uzyskiwanie raportów w formacie PDF i raportów fotograficznych. Zbieraj dane rynkowe: 1. Twórz formularze i ankiety oparte na produktach szybciej, korzystając z naszego wizualnego narzędzia do tworzenia formularzy typu „przeciągnij i upuść”. 2. Oszczędzaj czas na przydzielaniu zadań dzięki wielu opcjom przepływu pracy i powiadomieniom. 3. Wzmocnij swój zespół dzięki naszej łatwej w obsłudze aplikacji mobilnej. Optymalizuj ich trasy i zwiększaj liczbę wizyt dziennie. 4. Zmniejsz ryzyko błędu ludzkiego i zapobiegnij oszustwom dzięki naszemu systemowi walidacji wizyt. 5. Uzyskaj ekskluzywne trendy rynkowe, umożliwiając automatyczne rozpoznawanie obrazu produktu. Buduj interaktywne raporty i dashboardy: 1. Szybko reaguj na stale zmieniające się wymagania klientów. Dostosuj interaktywne raporty za pomocą filtrów, obrazów oraz edytowalnych wykresów i tabel. 2. Wizualizuj swoje dane za pomocą w pełni zintegrowanego Google Data Studio. Zautomatyzuj przesyłanie danych i zaoszczędź godziny na ręcznym eksporcie. 3. Oszczędzaj czas dzięki łatwym do udostępniania, gotowym do użycia raportom w formacie PDF zawierającym Twoje dane rynkowe wraz ze zdjęciami. 4. Potwierdź sukces swojej operacji detalicznej za pomocą naszej galerii zdjęć z możliwością przeszukiwania. 5. Zaplanuj dalsze działania bezpośrednio na podstawie zdjęć. Marki, producenci CPG, agencje BTL, dostawcy usług merchandisingu detalicznego, brokerzy i dystrybutorzy korzystają z VisitBasis do: audytów sprzedaży detalicznej / merchandisingu w sklepach / marketingu terenowego realizacji programu handlowego spostrzeżenia dotyczące produktów zgodność z planogramem ocena półki pobieranie próbek, sprawdzanie wydarzeń i przedmiotów Merchandising i ekspozycje spostrzeżenia dotyczące konkurencji Wyświetl audyt audytu Znak kontroli ceny, weryfikacja POP i POS Dostępność na półce Zautomatyzuj swoje działania marketingowe w terenie już dziś!

Strona internetowa: visitbasis.com

