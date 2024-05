Zwiększ retencję i produktywność swoich zespołów. Buduj kariery swoich współpracowników, jednocześnie rozwijając kluczowe umiejętności dla Twojej firmy Zatrzymanie pracowników w Ameryce Łacińskiej poprzez edukację. Vinco pomaga firmom w Ameryce Łacińskiej płacić za edukację online pracowników fizycznych. Robimy to, łącząc pracowników z dostępnymi programami (takimi jak szkoła średnia, studia i kursy językowe), co z kolei zwiększa retencję pracowników co najmniej dwukrotnie.

Strona internetowa: vincoed.com

