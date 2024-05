Alternatywy - Vidon.ai

Personate AI

personate.ai

Personate to platforma do generowania wideo AI wykorzystująca ludzi syntetycznych. Dzięki Personate możesz tworzyć prezentacje wideo do celów edukacyjnych i programistycznych dla swoich zespołów bez kamery i sprawić, by człowiek mówił po prostu wpisując tekst. Uwalnia to Cię od kosztownych kosztów...