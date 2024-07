Videoleap to potężna i kreatywna aplikacja do edycji wideo stworzona przez Lightricks. Został zaprojektowany tak, aby edycja wideo była łatwiejsza, szybsza i bardziej intuicyjna, niezależnie od poziomu doświadczenia. Oferuje użytkownikom szereg narzędzi do edycji, gotowe szablony, ekskluzywne efekty dźwiękowe, naklejki, czcionki, materiały filmowe i wiele więcej. Videoleap zapewnia łatwą w obsłudze platformę, która pozwala użytkownikom tworzyć wspaniałe efekty wizualne za pomocą zaledwie kilku dotknięć. Ponadto aplikacja uzyskała 4,5 gwiazdki od ponad 130 000 użytkowników, 920 tys. obserwujących na kontach w mediach społecznościowych i 75 milionów pobrań. Jest to świetna aplikacja zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z montażem wideo, jak i dla tych, którzy mają już doświadczenie w filmowaniu. Dzięki Videoleap użytkownicy mogą z łatwością wykorzystać swój kreatywny przepływ i personalizować każdą klatkę.

Strona internetowa: videoleapapp.com

