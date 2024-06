VideoCom to wszechstronna platforma do tworzenia i udostępniania wciągających prezentacji wideo, demonstracji, samouczków, poradników i materiałów szkoleniowych. Umożliwia nagrywanie ekranu z lektorem i adnotacjami, personalizowanie slajdów poprzez dodanie kamery internetowej i różnych multimediów, dodawanie interaktywnych wezwań do działań i łatwe udostępnianie nagranych filmów jako łącza lub pobranego pliku.

Strona internetowa: videocom.com

