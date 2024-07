Edytor wideo online Vidds.co to narzędzie zaprojektowane w celu usprawnienia procesu tworzenia wideo, umożliwiając szybkie i łatwe generowanie profesjonalnych treści. Platforma ta charakteryzuje się wszechstronnością, zapewniając użytkownikom możliwość tworzenia szeregu typów filmów, takich jak filmy o produktach Shopify, filmy z meta reklam, historie na Instagramie, filmy z mediów społecznościowych, filmy z nieruchomości, filmy z YouTube, filmy z marketingu e-mailowego, filmy redakcyjne i budowanie marki pracodawcy filmy. Jest wyposażony w szereg funkcji i narzędzi ułatwiających dodawanie dźwięku, obrazów i tekstu do filmów. Użytkownicy mogą także dodawać napisy, przejścia i znaki wodne, zmieniać prędkość wideo, filtrować filmy, łączyć filmy, a nawet konwertować filmy do formatu GIF. Oferuje unikalny generator wideo AI, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania filmów, oraz AI Blog to Video, narzędzie konwertujące zawartość bloga do formatu wideo. Dodatkowo zapewnia zaawansowane narzędzia do edycji, takie jak internetowy obcinacz wideo i edytor wideo Tiktok. Narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby było łatwo dostępne i umożliwiało użytkownikom natychmiastowe rozpoczęcie edycji, co czyni go kompleksowym centrum wszystkich potrzeb związanych z edycją wideo online.

Strona internetowa: vidds.co

