Verifact AI

VerifactAI działa jak narzędzie do sprawdzania plagiatu, ale skupia się na faktach: wprowadzasz tekst, on analizuje, co jest napisane i próbuje znaleźć źródła w Google. W ten sposób możesz sprawdzić, czy w tekście nie ma błędów lub halucynacji AI przed publikacją. Korzystamy z zastrzeżonych algorytmów uczenia maszynowego, które rozumieją, które stwierdzenia wymagają sprawdzenia pod względem faktów, a następnie przeszukujemy Internet jedno po drugim w poszukiwaniu innych źródeł, które mówią to samo. A wiesz co jest najlepsze? Jeden SMS zajmuje tylko około minuty!

