Usedesk to platforma obsługi klienta służąca do automatyzacji, analizowania i ulepszania obsługi klienta, która pomaga podnosić lojalność klientów. 1. Przetwarzanie wszystkich próśb, recenzji i wzmianek o Twojej firmie w jednym oknie. Nie ma potrzeby przełączania się między komunikatorami, czatami, sieciami społecznościowymi, pocztą elektroniczną, aplikacjami, witrynami z recenzjami i forami. Wszystko jest przechowywane w jednym miejscu. 2. Rutynowa praca oparta na szybkiej automatyzacji: szablony, wyzwalacze i automatyczne odpowiedzi. Zapisuj historię czatów i automatycznie odpowiadaj na najczęściej zadawane pytania, aby móc spędzać więcej czasu na niestandardowych sytuacjach i pytaniach. 3. Analityka: praca działu, agenta, okresu. Wybierz warunki i przeanalizuj wyniki w wygodnych tabelach. To, jak szybko każdy pracownik odpowiada, ile żądań jest przetwarzanych i jak bardzo zadowoleni są klienci, jest teraz całkowicie jasne, na jedno kliknięcie w sekcji Raport. Wiemy, jak wymagająca może być obsługa klienta, dlatego staramy się nie być bezdusznym systemem, ale pełnoprawną i przyjazną obsługą klienta: - Dziel się naszą wiedzą offline i online: na webinarach, spotkaniach i konferencjach. - Edukuj najlepszych menedżerów obsługi klienta. - I zawsze służę pomocą :)

Strona internetowa: usedesk.com

