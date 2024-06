Upwards codziennie łączy tysiące rodzin z najlepszymi lokalnymi opiekunami, aby zapewnić bezpieczną, niedrogą i wysokiej jakości opiekę nad dziećmi. Jako najbardziej lubiana w kraju sieć sprawdzonych, licencjonowanych i sprawdzonych opiekunów, Upwards zapewnia rodzinom bezstresowy sposób odkrywania, spotykania się i rezerwowania opieki nad dziećmi u najlepszych, recenzowanych przez rodziców dostawców opieki w swojej okolicy. ZNAJDŹ IDEALNEGO OPIEKUNA DLA SWOJEJ RODZINY W wyżSZEJ DZIEDZINIE Znajdź przedszkola, nianie i opiekunki do dzieci, które spełniają wyjątkowe potrzeby Twojej rodziny. Bez względu na harmonogram, budżet czy specjalne zakwaterowanie, Upwards pozwala łatwo dopasować i zweryfikować dostawców, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojego dziecka. Wielu opiekunów przechodzi proces sprawdzania przeszłości, dołączając do Upwards, ale rodzice mogą również poprosić aplikację o kompleksową ocenę przed spotkaniem z dostawcami usług opieki nad dziećmi. SPOTKAJ SIĘ WIRTUALNIE, ABY OSZCZĘDZAĆ CZAS DZIĘKI APLIKACJI UPWARDS Rozumiemy, że znalezienie odpowiedniego opiekuna jest niezwykle istotne, a Twój czas jako rodzica jest ograniczony. Upwards ułatwia rodzicom i opiekunom łączenie się, czatowanie oraz planowanie wirtualnych wycieczek i wywiadów, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie bez kłopotów. Po znalezieniu partnera możesz z łatwością poprosić o opiekę nad dzieckiem i zaplanować ją bezpośrednio w aplikacji Upwards. ZOBACZ, JAK ROSNĄ I ROZWIJAJĄ SIĘ SWOJE DZIECKA Opiekunowie starsi mają dostęp do setek zajęć edukacyjnych i programów nauczania opracowanych z myślą o zapewnieniu dzieciom ciągłej nauki i rozwoju. Wszystkie zajęcia obejmują kompleksowe instrukcje przeznaczone dla każdej grupy wiekowej (niemowlęta, małe dzieci, przedszkolaki i dzieci w wieku szkolnym), a także wskazówki dla rodziców, jak pomóc w kontynuowaniu nauki w domu. Opiekunowie mogą z łatwością udostępniać aktualizacje zdjęć i filmów z aplikacji Upwards, aby rodzice nie przegapili żadnej chwili. POŁĄCZ SIĘ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ W GÓRĘ Uzyskaj potrzebne wsparcie od innych rodzin w Twojej okolicy za pośrednictwem forum społeczności Upwards. Otrzymuj odpowiedzi na pytania dotyczące opieki nad dziećmi, zachowania i rozwoju, trików rodzicielskich i trudnych tematów od lokalnych ekspertów w dziedzinie opieki nad dziećmi i wczesnej edukacji. Po uzyskaniu odpowiedzi na pytania możesz także dzielić się informacjami na temat zajęć przyjaznych dzieciom i rzeczy do zrobienia z najmłodszymi w Twojej okolicy oraz dowiedzieć się o nich. WYLICZ USŁUGI OPIEKUNA Złóż wniosek, aby dołączyć do największej sieci opieki w Ameryce, aby dopasować się do lokalnych rodzin w zakresie potrzeb opieki dziennej, niani lub opiekunki do dzieci w Twojej okolicy. Zbieraj recenzje od rodziców i twórz swój profil opiekuna w górę, aby dzielić się certyfikatami, doświadczeniem, dostępnością harmonogramów i filozofią opieki z rodzinami w swojej społeczności.

Strona internetowa: upwards.com

