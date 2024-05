UNLEASH to miejsce poświęcone HR, przełomowym technologiom i przyszłości pracy. Jest to podstawowe źródło wiadomości, analiz i trendów rynkowych, które inspirują i wzmacniają liderów organizacji na całym świecie. Siedziba UNLEASH znajduje się w Londynie w Wielkiej Brytanii, a oddziały działają w Europie i Stanach Zjednoczonych. Nasze portfolio obejmuje: UNLEASH World (Paryż) – Najbardziej wpływowa konferencja i wystawa HR na świecie, prezentująca kolejną falę przełomowych technologii i globalnych innowatorów kształtujących przyszłość pracy. UNLEASH America (Las Vegas) – Międzynarodowy Festiwal HR, podczas którego światowi Liderzy HR przyjeżdżają, aby robić interesy i odkrywać inspirujące historie oraz know-how, które zmieniają sposób, w jaki organizacje myślą o HR i innowacjach. Ostatecznie zapewniamy platformę do dzielenia się pomysłami, które działają, tworzenia sieci kontaktów i prowadzenia działalności gospodarczej.

