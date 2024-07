BOS to platforma wymagająca niewielkiej ilości kodu/bez kodu, która umożliwia programistom i firmom szybkie i łatwe tworzenie i wdrażanie aplikacji internetowych, bez konieczności posiadania dużego doświadczenia w kodowaniu. Dzięki UBOS użytkownicy mogą bezproblemowo integrować interfejsy API, takie jak ChatGPT, Dalle-2 i Codex z OpenAI, a nawet korzystać z niestandardowych modeli ML. Mogą także tworzyć niestandardowe funkcje klienta administracyjnego i CRUD, aby skutecznie zarządzać sprzedażą, zapasami, umowami i nie tylko. Dodatkowo UBOS umożliwia użytkownikom tworzenie dynamicznych dashboardów, które przekształcają dane w praktyczne spostrzeżenia i napędzają innowacje w ich biznesie. Umożliwia także użytkownikom łatwe tworzenie chatbotów w celu poprawy obsługi klienta i stworzenia prawdziwego wielokanałowego doświadczenia z wieloma integracjami. Uniwersalna platforma chmurowa UBOS łączy w sobie narzędzia wymagające niewielkiej ilości kodu/bez kodu z technologiami brzegowymi, dzięki czemu aplikacje internetowe są skalowalne, bezpieczne i i łatwe w zarządzaniu. Jego narzędzia obejmują narzędzie do tworzenia przepływów Node-Red z niewielką ilością kodu/bez kodu do integracji i ETL, narzędzie Appsmith UI Builder do narzędzi wewnętrznych, rozszerzony edytor interfejsu użytkownika firmy UBOS.tech, narzędzie do bazy danych niewymagające kodu, takie jak Airtable i wiele więcej . UBOS zapewnia także funkcję AI Creator do tworzenia widżetów interfejsu użytkownika za pomocą ChatGPT, menedżera wdrażania CI/CD oraz szablonów aplikacji do tworzenia lub instalowania aplikacji złożonych. UBOS oferuje przestrzeń roboczą, która funkcjonuje jako pojedyncza przestrzeń do zarządzania narzędziami i usługami. UBOS pomaga także firmom optymalizować operacje, redukować koszty i napędzać rozwój dzięki rozwiązaniom chmurowym o niewielkiej ilości kodu. Szybkość, bezpieczeństwo i skalowalność platformy to kamienie węgielne udanego tworzenia oprogramowania. Jego funkcje obejmują asystenta AI opartego na modelach typu LLM/GPT-3, najnowocześniejszy ekosystem narzędzi do tworzenia wizualizacji, pracowników w tle i usługi automatyzacji, a także płynną przestrzeń roboczą do współpracy. Zaawansowane rozwiązanie integracyjne UBOS łączy się z dowolnym źródłem danych, integruje się z dowolnymi starszymi lub zewnętrznymi systemami i z łatwością realizuje procesy biznesowe. Ogólnie rzecz biorąc, UBOS jest przyjazną dla użytkownika platformą o niskim kodzie, która umożliwia użytkownikom tworzenie wydajnych aplikacji internetowych z łatwością i szybkością.

Strona internetowa: ubos.tech

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji UBOS. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.