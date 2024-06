Alternatywy - Typesense Cloud

Segmentify

segmentify.com

Segmentify to platforma zaangażowania klientów, która pomaga uprościć drogę do rozwoju handlu elektronicznego, pomagając odkryć, jak zwiększyć wartość życiową klienta. Aby to osiągnąć, Segmentify oferuje szereg funkcji, w tym rozwiązania personalizacyjne, takie jak rekomendacje, zaangażowanie, pakie...