TutorEva to narzędzie AI oparte na GPT, którego celem jest zapewnienie wsparcia edukacyjnego i rozwiązań dla uczniów. Narzędzie to przede wszystkim ułatwia odrabianie zadań domowych i przygotowanie do egzaminów, oferując rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji przez całą dobę. Usługi TutorEva obejmują rozwiązywanie konkretnych pytań przesłanych przez użytkownika po udzielanie wskazówek dotyczących ogólnego wykonania zadania. Jest przeznaczony do obsługi zapytań z szerokiego zakresu przedmiotów uniwersyteckich. Posiada kilka funkcji, w tym AI CourseMate, który może asymilować podręczniki i dokumenty do kursów, aby pomóc w poprawie GPA, oraz DocSolver, który pozwala użytkownikom przesłać całe zadanie do rozwiązania. Dodatkowo TutorEva zapewnia dostęp do zweryfikowanych przez ekspertów rozwiązań dla popularnych podręczników oraz interaktywnego systemu korepetycji AI ze szczegółowymi objaśnieniami z przewodnikiem. TutorEva oferuje terminową i szczegółową pomoc, wykraczającą poza interakcje na poziomie chatbota, dzięki spersonalizowanym wskazówkom i żywym objaśnieniom. Ponadto zapewnia platformę, na której użytkownicy mogą zadawać pytania, dzięki czemu proces uczenia się jest bardziej interaktywny. TutorEva może również zapewnić pomoc w odrabianiu zadań domowych z podręczników i trudnościach w nauce online poprzez rozszerzenie TutorEva. To rozszerzenie ułatwia przycinanie i rozwiązywanie pytań bezpośrednio z ekranu użytkownika, zwiększając efektywność nauki online. Tutoreva jest konsekwentnie opisywana jako partnerka w nauce, zapewniająca wsparcie nie tylko w rozwiązywaniu problemów, ale także w przygotowaniach do zadań i egzaminów.

Strona internetowa: tutoreva.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji TutorEva. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.