Misją Trek Medics jest zapewnienie każdej społeczności na całym świecie dostępu do technologii ratujących życie. Trek Medics International opracowuje innowacyjne technologie mobilne, aby społeczności mogły wysłać odpowiedniego ratownika we właściwe miejsce we właściwym czasie. Robimy to przede wszystkim za pośrednictwem Beacon, niezawodnego i ekonomicznego rozwiązania wysyłkowego dla organizacji ratowniczych.

Strona internetowa: trekmedics.org

