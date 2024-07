Tracksy to generatywny system sztucznej inteligencji zaprojektowany, aby pomóc twórcom muzycznym wcielić w życie ich pomysły, umożliwiając im łatwe tworzenie unikalnej i wolnej od tantiem muzyki bez żadnego wcześniejszego doświadczenia. System ma być przyjazny dla użytkownika i dostępny dla wszystkich poziomów wiedzy oraz zapewnia twórcom muzyki bezpłatną platformę, na której mogą rozpocząć tworzenie własnych utworów. Tracksy oferuje szeroką gamę stylów i gatunków do wyboru, w tym muzykę elektroniczną i EDM, a także udostępnia przykładowe utwory, które można wykorzystać jako inspirację do tworzenia muzyki. Każdy przykładowy utwór jest oznaczony nastrojem, gatunkiem i czasem trwania, dzięki czemu twórcy muzyki mogą wybrać odpowiedni rodzaj dźwięku do swoich potrzeb. Tym, co czyni Tracksy wyjątkowym, jest wykorzystanie technologii generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia muzyki, która jest oryginalna i wolna od opłat licencyjnych, co oznacza, że ​​twórcy muzyki mogą wykorzystywać wygenerowane przez siebie utwory w dowolnym celu bez obawy o naruszenie praw autorskich. Ogólnie rzecz biorąc, Tracksy oferuje innowacyjne rozwiązanie dla twórców muzyki, którzy chcą odkrywać swoją kreatywność dzięki generowaniu muzyki AI. Łatwość obsługi i zakres opcji platformy zapewniają przystępny punkt wyjścia dla muzyków na wszystkich poziomach, a unikalne podejście do tworzenia muzyki sprawia, że ​​jest to ekscytujący dodatek do krajobrazu narzędzi muzycznych AI.

Strona internetowa: tracksy.ai

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Tracksy. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.