TrackEx to zintegrowane oprogramowanie do rezerwacji podróży i zarządzania wydatkami opracowane przez ekspertów branżowych, które zaspokaja potrzeby firm każdej wielkości. W TrackEx oszczędzamy Twój czas, automatyzując procesy podróży i wydatków oraz oferując elastyczność dostępu z dowolnego miejsca i o każdej porze. Wszechstronne funkcje rozwiązania zapewniają lepsze możliwości rezerwacji podróży dla wszystkich rang z optymalną kontrolą nad wydatkami/budżetami na podróże. Co więcej, zyskujesz krótsze cykle zatwierdzania wydatków, szybsze raportowanie wydatków, opcję płynnej rezerwacji podróży, mobilne przechwytywanie paragonów i wgląd w wydatki zgodnie z przepisami. Możliwość łatwej integracji z szeroką gamą istniejących aplikacji eliminuje żmudne zadania i ułatwia pracę. Sprawdź obszerną listę funkcji, aby dowiedzieć się więcej o TrackEx: https://trackex.com/ i rozpocznij bezpłatną wersję próbną https://trackex.com/register/.

Strona internetowa: trackex.com

