Toucan to platforma analityczna skierowana do klientów, która umożliwia firmom zwiększanie zaangażowania poprzez opowiadanie historii związanych z danymi. Dzięki najlepszym konfigurowalnym interfejsom użytkownika końcowego na dowolnym urządzeniu, każdego roku przeglądanych jest ponad 4 miliony historii Toucan. Oparta na chmurze platforma firmy Toucan niewymagająca kodu, obniża koszty rozwoju i pozwala uzyskać korzyści dzięki szybkiemu i bezproblemowemu wdrożeniu. Użytkownicy mogą łączyć się z dowolnymi danymi, w chmurze lub innymi, przesyłanymi strumieniowo lub przechowywanymi, korzystając z AnyConnect™ firmy Toucan — zestawu setek dołączonych złączy. Przygotowanie danych jest równie proste dzięki Toucan YouPrep™, funkcji wizualnej gotowości danych, która umożliwia przedsiębiorcom wykonywanie zadań z danymi, które normalnie wymagałyby specjalisty ds. danych. Wizualizacja przybiera formę „opowiadania historii o danych”, gdzie każdemu wykresowi towarzyszy kontekst (taki jak definicje), współpraca i adnotacje, dzięki czemu użytkownicy rozumieją „dlaczego”, a nie tylko „co” ich danych. Aby ułatwić rozpoczęcie pracy, Toucan zawiera „Galerię aplikacji” zawierającą startowe pulpity nawigacyjne, technologię GuidedDesign™ ułatwiającą wybór i układ wykresów oraz przykładowe zestawy danych do szybkiego prototypowania. Wreszcie, wdrażanie i zarządzanie są łatwe dzięki wdrażaniu za jednym dotknięciem od etapu przygotowania do produkcji, łatwemu osadzaniu za pomocą komponentów sieciowych lub ramek iFrame oraz publikowaniu na dowolnym urządzeniu — w Internecie, smartfonach, tabletach lub kioskach/ekranach ściennych — w ramach jednej akcji. Wszystko jest zarządzane za pomocą zabezpieczeń na poziomie wiersza, roli lub użytkownika z pełną ścieżką audytu, a wdrażanie i zaangażowanie jest wspomagane przez wbudowaną funkcję automatyzacji użytkowników i zarządzania.

jointoucan.com

