Oprogramowanie Topaz Labs AI Image Quality to narzędzie do ulepszania zdjęć i filmów oparte na głębokim uczeniu, które zapewnia użytkownikom najlepszą możliwą jakość obrazu. Wykorzystuje najnowocześniejszą technologię ulepszania obrazu, aby uzyskać lepsze rezultaty w zakresie redukcji szumów, wyostrzania, skalowania i nie tylko. Wykorzystały go zespoły, które wydały ponad 32 000 5-gwiazdkowych recenzji, mają ponad 1 milion klientów i przetworzyli ponad 1 miliard zdjęć. Topaz PHOTO AI wykorzystuje podejście oparte na sztucznej inteligencji, aby zmaksymalizować jakość obrazu dla użytkowników. Architektura AI jest opracowywana i trenowana przy użyciu milionów punktów danych, aby nauczyć system „jak się uczyć”. Pozwala to na naturalną poprawę obrazu bez utraty szczegółów i wprowadzania artefaktów. Dostępna jest również natywna akceleracja pulpitu, aby zmaksymalizować szybkość konfiguracji komputera użytkownika. Topaz Video AI poprawia jakość wideo dzięki funkcjom skalowania, usuwania szumów, wyostrzania i usuwania przeplotu. Wreszcie Topaz Gigapixel AI powiększa obrazy aż do 6 razy, zwiększając jednocześnie rzeczywistą rozdzielczość i liczbę szczegółów. Oprócz produktów Topaz Labs oferuje również zespół badaczy zaangażowanych w ciągłe eksperymentowanie z nowymi i ulepszonymi metodami inspirowanymi najnowszymi osiągnięciami sztucznej inteligencji. Opracowali także zastrzeżony silnik AI do oceny jakości obrazu i zapewniania szybkich ulepszeń. Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie Topaz Labs AI Image Quality Software zapewnia użytkownikom oszałamiającą jakość obrazu i wideo dzięki sztucznej inteligencji. Jest to idealne rozwiązanie dla fotografów i kamerzystów, którzy chcą uzyskać jak najlepsze rezultaty ze swoich zdjęć i filmów.

Strona internetowa: topazlabs.com

