Toks AI to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji do tworzenia treści i copywritingu. Aplikacja została zaprojektowana z myślą o łatwości obsługi i wydajnym tworzeniu treści. Jest idealny dla osób zajmujących się tworzeniem treści na różne platformy, takich jak posty na blogach, teksty w mediach społecznościowych, kopie marketingowe i e-maile. Użytkownicy mogą łatwo generować, dostosowywać i udostępniać treści w Internecie oraz planować posty w celu automatycznego publikowania w swoich kanałach sieci społecznościowych. Oprócz tworzenia treści Toks AI oferuje edytor multimediów umożliwiający dalsze dostosowywanie wyników, co obejmuje włączanie elementów marki użytkownika. Dzięki dużej bibliotece obrazów stockowych dostępnej jednym kliknięciem użytkownicy mogą wzbogacać swoje treści o odpowiednie elementy wizualne. Co więcej, narzędzie to jest pozycjonowane jako zasób biznesowy, który pomaga właścicielom firm, agencjom marketingowym, zespołom start-upów, menedżerom mediów społecznościowych i specjalistom ds. marketingu e-mailowego w tworzeniu angażujących tekstów dla ich kampanii. Toks AI wprowadza także automatyzację kreatywną, umożliwiając użytkownikom generowanie dzieł sztuki lub obrazów za pomocą sztucznej inteligencji, służąc w ten sposób jako kreatywny pomocnik. Ma na celu szybkie generowanie wyników najwyższej jakości, usprawnienie tworzenia i dystrybucji treści.

Strona internetowa: toks.ai

