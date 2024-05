Timesheets.com to przyjazne dla użytkownika i niedrogie rozwiązanie do śledzenia czasu pracy pracowników dla firm, które chcą zaoszczędzić na kosztach wynagrodzeń lub zwiększyć rachunki. Pracownicy mogą śledzić swój czas pracy za pomocą naszej witryny mobilnej, a administratorzy mogą ograniczyć miejsca, w których pracownicy rejestrują się, tylko do określonych lokalizacji biurowych. Nasz system zgodny z DCAA posiada pełną ścieżkę audytu i architekturę uprawnień zapewniającą bezpieczeństwo i rozliczalność. Raporty można eksportować do wielu platform oprogramowania płacowo-księgowego, w tym QuickBooks.

Strona internetowa: timesheets.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Timesheets.com. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.