ThirdChannel zapewnia jedyne rozwiązanie technologiczne w zakresie sprzedaży detalicznej w sklepach i Internecie, prowadzone przez pasjonatów marki. Wyposażenie wykwalifikowanych, pełnych pasji przedstawicieli marki w zaawansowaną technologię opartą na chmurze umożliwia im dokonywanie inteligentnych optymalizacji sprzedaży zarówno w środowisku e-commerce, jak i w sklepach. ThirdChannel powstał z myślą o prostym pomyśle – marki i ludzie żyją w symbiozie. Ludzie przywiązują swoją tożsamość do marek; stają się wszystkim, co promuje marka. Wierzymy, że istnieje oddana, pełna pasji grupa ludzi, którzy reprezentują wszystko, co reprezentuje Twoja marka – styl życia, wartości, etykę. W ThirdChannel znajdujemy te osoby i dopasowujemy je do Twojej marki na podstawie stylu życia, jaki kochają. Wierzymy, że firmy osiągają lepsze wyniki niż konkurencja, gdy działają w oparciu o dane. Z kolei ich ludzie mogą podejmować świadome decyzje, które prowadzą do wymiernych rezultatów. Oprogramowanie ThirdChannel do obsługi sprzedaży detalicznej i obsługi klienta w handlu elektronicznym zapewnia wgląd w dane w czasie rzeczywistym, zarówno dotyczące aktywności online, jak i w sklepie. Agregując miliony punktów danych w prostych pulpitach nawigacyjnych, marki i ich przedstawiciele mają dostęp do szybkich przeglądów, a także dogłębnych analiz, które można wykorzystać do podejmowania znaczących decyzji. Zarządzaj i utrzymuj wgląd w swoich ludzi i operacje z jednego, zorganizowanego pulpitu nawigacyjnego. Nasz pakiet intuicyjnych rozwiązań dla handlu detalicznego umożliwia wgląd w czasie rzeczywistym do każdego ze sklepów w dowolnym miejscu na świecie, niezależnie od godziny. Nasz zastrzeżony zestaw technologii obejmuje podstawowe raportowanie sklepów, zaawansowane raporty sprzedaży, Optymalizator obecności w handlu detalicznym i usługę wyboru sklepu. Marki potrzebują wglądu w czasie rzeczywistym w działalność sprzedażową online i w sklepach stacjonarnych, klienci muszą wzmacniać swoją wiedzę o produkcie w krytycznych momentach podróży zakupowej, a przedstawiciele marki muszą mieć umiejętność tworzenia niezapomnianych doświadczeń zakupowych. Nasi przedstawiciele marki to eksperci ds. merchandisingu wizualnego, miłośnicy czatów online i eksperci ds. sprzedaży, którzy są oddani Twoim klientom.

Strona internetowa: thirdchannel.com

