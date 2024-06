Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej The Spoon przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

The Spoon zapewnia codzienne analizy i raporty na temat rewolucji w technologii żywności. Rozmawiamy z innowatorami, przełomowcami i twórcami, którzy pomagają na nowo odkrywać jedzenie, gotowanie i kuchnię, i przedstawiamy te rozmowy w formie wywiadów, dogłębnych analiz, podcastów i filmów. The Spoon to siostrzana witryna Smart Kitchen Summit, wiodącego szczytu kadry kierowniczej, który gromadzi kadrę kierowniczą z branży spożywczej, AGD, handlu detalicznego i kuchni, aby wspólnie planować przyszłość.

Strona internetowa: thespoon.tech

