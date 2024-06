TestFit to platforma oceny wykonalności nieruchomości, która ułatwia planowanie lokalizacji deweloperom, architektom i wykonawcom, którzy chcą zmaksymalizować potencjał lokalizacji i szybciej zawierać odpowiednie transakcje. TestFit zajmuje się żmudnymi zadaniami, takimi jak liczenie miejsc parkingowych, opracowywanie iteracji i obliczanie rentowności w stosunku do kosztów, generując szybkie iteracje koncepcji w oparciu o wprowadzone dane parametryczne. Nasi konfiguratorzy AI optymalizują najlepsze rozwiązania projektowe dla każdego obiektu, korzystając z wglądu w projekt, wykonalność i koszty w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz zaoszczędzić czas na planowaniu obiektu, zmniejszyć ryzyko związane z pozyskiwaniem ofert i zwiększyć potencjał wszystkich swoich obiektów. Co tydzień w TestFit ocenianych jest ponad 650 ofert i 80 000 jednostek.

Strona internetowa: testfit.io

