Tenyks to spółka typu spin-out Uniwersytetu Cambridge, która wymyśla sposób, w jaki ludzkość wchodzi w interakcję ze sztuczną inteligencją, aby chronić i zachwycać. Aby chronić świat przed niewłaściwym wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ale także zapewnić rozwój sztucznej inteligencji z pasją, ekscytacją i radością! Budujemy platformę monitorowania i walidacji MLOps, która pomaga programistom AI pracującym z danymi z wizji komputerowej w szybszym tworzeniu bardziej niezawodnego oprogramowania. W szczególności nasza platforma pomaga programistom ML zrozumieć, co jest nie tak z ich oprogramowaniem i naprawić to. W Tenyks stawiamy sobie absurdalnie wysokie cele i trzymamy się razem, aby osiągnąć więcej niż wszystko, co wcześniej można było sobie wyobrazić. Zaczynamy od małych rzeczy, ciężko pracujemy i dostarczamy szybko, z otwartym sercem pokonując nieuniknione przeszkody, ponieważ wyzwania podsycają nasze palące pragnienie uczenia się. Tenyksianie nie rozróżniają pracy od zabawy. Po prostu realizujemy naszą wizję doskonałości, pozostawiając innym decyzję, czy pracujemy, czy bawimy się.

Strona internetowa: tenyks.ai

