Templatic oferuje ponad 90 premium motywów WordPress zaprojektowanych do różnych celów, w tym do handlu elektronicznego, katalogów, nieruchomości, wydarzeń i blogów. Motywy można dostosowywać, są przyjazne dla SEO i oferują takie funkcje, jak instalacja jednym kliknięciem, przykładowa treść i responsywny projekt. Templatic zapewnia również wtyczki i opcję członkostwa zapewniającą dostęp do wszystkich motywów po obniżonej cenie.

Strona internetowa: templatic.com

