Techjockey.com to pierwszy na świecie internetowy sklep z oprogramowaniem, który pomaga porównać i wybrać oprogramowanie odpowiednie do Twoich potrzeb. Techjockey.com to zespół ninja IT posiadający dziesiątki lat doświadczenia w zakresie umiejętności pracy na wielu platformach i technik zintegrowanych z jakością analizy oprogramowania. Dzięki zespołowi doświadczonych analityków rozwiązań Techjockey.com rozumie wymagania IT startupów/MŚP/MŚP i pomaga im znaleźć najwyższej klasy rozwiązania programowe. Niektórzy z cenionych partnerów Techjockey.com to Microsoft, Oracle, IBM, Symantec, Adobe, Trend Micro, F-Secure, żeby wymienić tylko kilka. Obecnie kojarzony z tysiącami cenionych dostawców oprogramowania, Techjockey jest znakomitą platformą do zakupu oprogramowania IT B2B. Techjockey to niezawodna platforma rekomendacji rozwiązań programowych, ciesząca się znaczącą obecnością na rynku globalnym. Znacząca klientela z nimi związana pomaga im dostarczać rozwiązania programowe najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom IT i budżetowi.

